Silvano Nestola: l'ex maresciallo dei carabinieri ucciso in strada da un uomo incappucciato

Aveva 46 anni. Era stato in servizio al Comando provinciale leccese fino allo scorso settembre. E' stato ucciso a Copertino. I colpi sarebbero stati sparati da distanza ravvicinata: era appena uscito dalla casa della sorella

Omicidio in Salento. Un maresciallo dei carabinieri in pensione è stato trovato morto a Copertino: è stato ucciso a colpi di pistola in strada.

Silvano Nestola ucciso a Copertino (Lecce)

La vittima è Silvano Nestola, un maresciallo dei carabinieri di 46 anni: è stato ucciso nella tarda serata di lunedì in contrada Tarantino, nei pressi della strada sterrata che collega il suo comune di residenza a San Pietro in Lama. I colpi sarebbero stati sparati da distanza ravvicinata. All’arrivo degli operatori del 118, purtroppo, l’uomo era già deceduto. Nestola sarebbe stato avvicinato dopo essere uscito da casa della sorella, dove era andato a cena. A sparare, scrive LeccePrima, sarebbe stato un soggetto con il volto coperto, forse incappucciato, subito dopo allontanatosi a piedi, facendo perdere le tracce. Possibile che l'uomo potesse contare su un veicolo nelle vicinanze per la fuga.

Le indagini sull'omicidio dell'ex maresciallo dei carabinieri a Copertino

Sul posto sono accorsi i carabinieri della tenenza di Copertino, i militari del Ros (il Reparto operativo speciale dell’Arma) e i vigili del fuoco che hanno illuminato a giorno la scena del delitto con i riflettori. Almeno sette i colpi d'arma da fuoco esplosi. Forse la vittima ha tentato di fuggire con l'auto. Il finestrino del lato passeggero è stato trovato crivellato di colpi. Silvano Nestola era stato in forza fino a poco tempo addietro al Nucleo informativo del Comando provinciale dei carabinieri di Lecce. Era stato collocato a riposo perché riformato nel settembre dello scorso anno. Indagini in corso.