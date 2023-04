La lite in piazza e i colpi di pistola: feriti due fratelli

Folle notte nel Foggiano, ad Apricena. Due fratelli di 28 e 26 anni, entrambi operai incensurati, sono stati feriti con alcuni colpi d'arma da fuoco esplosi all'impazzata al culmine di una lite scoppiata in strada. L'aggressione è avvenuta tra piazza Andrea Costa e via Livorno, dove un uomo ancora non identificato ha sparato più volte con una pistola calibro 7.65. Sembra che l'aggressione sia maturata nell'ambito di una contesa tra due gruppi rivali.

Uno dei fratelli è stato ferito a un braccio, l'altro a una gamba. Il primo è stato portato in ospedale, medicato e dimesso. Il secondo è stato sottoposto a un intervento chirurgico. In corso le indagini dei carabinieri di Foggia per accertare il movente della lite e gli altri protagonisti dileguatasi all'arrivo dei sanitari.