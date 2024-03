L'uomo ucciso nel bar affollato, dalle telecamere di sorveglianza la svolta nelle indagini

C'è lo spettro del regolamento di conti tra bande rivali all'origine del sabato sera di terrore vissuto ieri, 9 marzo, a Frosinone con una sparatoria in pieno centro. Il bilancio è di un morto e tre feriti. Un albanese di 23 anni è stato arrestato.

Sparatoria a Frosinone, panico tra la folla

Come si legge su FrosinoneToday, tutto è accaduto intorno alle 18 di sabato 9 marzo allo Shake Bar, lungo la centralissima via Aldo Moro. Si è scatenato il panico, con le persone che si sono ritrovate ad assistere alla sparatoria e che hanno cercato rifugio nei portoni e nelle attività commerciali.

Secondo quanto ricostruito finora cinque ragazzi erano seduti al bar. I rivali sono arrivati in auto, una Lancia Y, e si sono avvicinati. C'è stata una discussione, poi la sventagliata di proiettili. I colpi sono andati a segno: un 27enne è morto sul colpo, un altro giovane è ferito in modo gravissimo. Altri due sono rimasti colpiti in modo più lieve. I killer si sono poi dileguati. L'auto, abbandonata poco dopo, è risultata presa a noleggio. Fatale per la vittima un proiettile al collo.

"Sono sconvolto. Una sparatoria del genere, in pieno centro, è una cosa assurda, siamo sotto choc. C'è stata molta paura tra la gente che in quel momento era in strada: è sabato sera ed era l'ora dell'aperitivo", dice il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli.

Sparatoria a Frosinone, l'agguato ripreso dalle telecamere

Indaga la polizia. La pista è quella di un regolamento di conti tra due gruppi albanesi nato per la riorganizzazione delle piazze di spaccio e della prostituzione, dopo le operazioni messe a segno nelle ultime settimane dalle forze dell'ordine che hanno smantellato la precedente struttura di comando. "Tutte le immagini disponibili delle nostre telecamere comunali sono state già consegnate alle forze dell'ordine", le parole dell'assessore all'innovazione tecnologica, Alessandra Sardellitti.

Una persona, alcune ore dopo la sparatoria, è stata portata in questura e poi arrestata. Si tratta di un 23enne albanese. Per gli investigatori ha agito con altri tre complici prendendo di mira i connazionali che si trovavano nel bar Shake. La Procura gli contesta i reati di "omicidio premeditato" e "triplice tentato omicidio". Gli inquirenti avrebbero identificato anche le altre tre persone che erano con lui e sono al momento ricercate.

Intanto il prefetto Ernesto Liguori ha convocato una riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza.