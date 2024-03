Sparatoria in pieno centro a Frosinone: un morto e tre feriti

Un morto e tre feriti. È questo il bilancio di una sparatoria avvenuta questa sera in una bar nel pieno centro di Frosinone, in via Aldo Moro. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di una lite avvenuta tra albanesi, scoppiata per motivi personali, e che è diventata sempre più violenta e al culmine della quale sarebbero state estratte delle armi (non si sa ancora con precisione se una o più) ed esplosi diversi colpi di pistola.

Come riporta Frosinone Today, tre feriti sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale Spaziani, e non sarebbero in condizioni gravi, mentre per il quarto uomo coinvolto nella sparatoria non c'è stato nulla da fare ed è deceduto sul marciapiedi all'ingresso del bar. Il personale sanitario del 118, intervenuto prontamente sul luogo del fatto, ha tentato di rianimare la vittima, colpita al collo, ma senza successo. I colpi di pistola sarebbero stati esplosi poco prima delle 19:30 di fronte al bar Shake in via Aldo Moro, nella zona commerciale della città. Non risultano gravi invece gli altri tre feriti, tutti portati al pronto soccorso dell'ospedale Spaziani.