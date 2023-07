Panico in strada, commando apre il fuoco: ferito un uomo

Attimi di paura nel centro di Seregno, nella provincia di Monza e della Brianza. Alcuni colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi in corsa: un uomo di 56 anni, raggiunto alla schiena, è rimasto ferito. La sparatoria è avvenuta intorno alle 11.30 di oggi, martedì 11 luglio, in via Wagner, lungo il tratto a ridosso del Parco della Porada. Secondo una prima ricostruzione riportata da MonzaToday, il commando avrebbe aperto il fuoco da un mezzo in transito puntando alla vittima che si trovava a bordo di una utilitaria. Almeno due i colpi che hanno raggiunto e ferito l'uomo, alla bassa schiena. In seguito all'agguato il 56enne avrebbe perso il controllo del mezzo che guidava - una Fiat Punto grigia - andando a schiantarsi contro un camion e finendo poi la corsa contro un albero.

L'uomo rimasto ferito è un 56enne residente a Seregno, nel quartiere Crocione, di origini calabresi. È stato trasferito al pronto soccorso di Desio con un'auto privata. Sul posto è intervenuta una pattuglia del Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia di Seregno che stava transitando nel tratto impegnata in una attività di controllo del territorio. In strada è rimasta invece la vettura deformata dallo schianto e incidentata e decine di bossoli su cui sono in corso i rilievi da parte del reparto scientifico. Secondo le prime informazioni apprese, l'uomo non verserebbe in pericolo di vita. Subito sono scattate le indagini e le ricerche dei fuggitivi. Al momento le indagini non escludono alcuna ipotesi. Sembra che prima di raggiungere la Fiat Punto su cui viaggiava il 56enne il commando abbia inseguito la vettura per circa mezzo chilometro. Poi gli spari e la fuga.

