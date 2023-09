Panico in strada: donna ferita a colpi di pistola mentre cammina con la figlia

Misteriosa sparatoria in strada ad Asti. Nella serata del 21 settembre una donna di 45 anni è stata ferita da colpi di un'arma da fuoco mentre passeggiava con la figlia. Soccorsa dai sanitari del 118, è stata portata in ospedale in codice rosso. La donna è in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.

Sull'episodio indagano i carabinieri. Sono state acquisite le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti in zona e sono stati sentiti i testimoni. L'aggressione è avvenuta a pochi passi dal Municipio. Si è scatenato il panico e l'aggressore pare sia fuggito a bordo di un furgone parcheggiato poco distante. Secondo i passanti che hanno assistito alla scena, la figlia, ancora sotto choc, avrebbe riconosciuto l'aggressore della madre.

