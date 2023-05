Stefania, morta in casa da più di un mese: l'uomo misterioso e la svolta dell'autopsia

Si fa sempre più fitto il mistero sulla morte di Stefania Rota, la donna di 62 anni trovata senza vita sul pavimento del salotto della sua abitazione, in via XI Febbraio a Mapello, in provincia di Bergamo. Era in avanzato stato di decomposizione e a quanto pare deceduta da più di un mese quando è stata ritrovata, il 21 aprile scorso. Il decesso risalirebbe infatti a metà marzo. Con il passare dei giorni, tuttavia, emergono nuovi elementi nelle indagini. L'ipotesi del malore, da sola in casa, sembra sempre meno probabile: anche per questo è stata aperta un'inchiesta per omicidio volontario, per ora senza indagati.

Intanto è stata ritrovata la sua auto, la Ford Fiesta considerata un elemento importante per ricostruire la vicenda: era a poche centinaia di metri dalla sua abitazione. Alcuni testimoni oculari avrebbero riferito di averla vista parcheggiata dalla fine di febbraio, altri di averla vista in altri posteggi della zona - dunque sarebbe stata usata anche dopo la morte di Stefania, avvenuta forse a metà marzo? -, e c'è chi giura di aver notato una tanica di benzina sui sedili. Le indagini proseguono: sono affidate ai carabinieri e coordinate dalla pm Letizia Ruggeri, la stessa che ha indagato sul caso di Yara Gambirasio.

Le indagini sulla morte di Stefania Rota

A Mapello si sono visti anche gli specialisti del Ris, il reparto investigazioni scientifiche: gli accertamenti sul posto, in casa e sull'auto della donna, avrebbero permesso di rilevare alcune tracce di sangue, compatibili con una ferita ma anche con una caduta. Sull'auto sarebbero state trovate delle tracce biologiche, avvistate con il luminol, ma non si conosce l'esito degli ultimi approfondimenti. Stefania Rota è stata trovata riversa a terra, ormai priva di vita, ancora vestita (indossava anche le scarpe e il cappotto). La porta della sua abitazione era chiusa a chiave, ma la chiave non è mai stata recuperata. Così come non sono più stati trovati né il suo cellulare né tantomeno la sua borsetta.

L'autopsia e l'uomo misterioso

L'autopsia eseguita sul corpo della donna ha permesso di individuare diverse ferite, anche alla testa. Si è trattato "solo" di una caduta? In ultimo, ci sono testimoni che avrebbero riferito di una sua frequentazione con un uomo ad oggi misterioso, che l'avrebbe accompagnata a casa in più occasioni. Anche su quest'ultimo aspetto sono necessari approfondimenti ulteriori. In un primo momento si era pensato a un dramma della solitudine: sul caso però ci sono ancora tante, troppe cose che non tornano. Le indagini per omicidio, ora, sono una sorta di atto dovuto: questo permetterà alla magistratura e agli inquirenti di approfondire elementi che con un altro fascicolo d'indagine non avrebbero potuto esaminare.

Nessuno si è accorto di nulla per settimane, nemmeno tra i vicini. Solo i cugini di Stefania Rota, preoccupati, hanno dato l'allarme. Quando i familiari hanno presentato una denuncia ai carabinieri, i vigili del fuoco hanno forzato la porta della sua abitazione e fatto la macabra scoperta. La 62enne era ormai morta da più di un mese. Stefania Rota lavorava privatamente nell'assistenza di anziani e malati. "Pensavamo fosse andata in Liguria ad accudire un anziano paziente", avrebbero detto alcuni vicini di casa. La mancanza della sua auto avrebbe dato adito ulteriormente alla veridicità di un'ipotesi come questa.

Così nessuno l'avrebbe cercata, fino alla chiamata al 112 dei cugini, i suoi parenti più vicini, che tuttavia non la sentivano con regolarità. La donna, figlia unica, non era sposata e aveva perso da tempo entrambi i genitori. Ma ci sono alcune cose che in apparenza non tornano: che fine hanno fatto lo smartphone, la chiave di casa e la borsetta di Stefania Rota? E chi sarebbe l'uomo misterioso che la donna avrebbe frequentato? Gli inquirenti sono al lavoro per dare una spiegazione a questi aspetti e fare chiarezza sul caso.