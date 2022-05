Dramma nel ciclismo: direttore sportivo travolto durante la volata, muore sul colpo

Quella che sarebbe dovuta essere una giornata di festeggiamenti, l'ultima tappa della "Due Giorni Marchigiana", in pochi secondi,si è trasformata in tragedia. Tragedia al termine del Trofeo Comune di Castelfidardo (Ancona), una gara di ciclismo elite-Under 23 internazionale.

Quando mancavano solo 400 metri dal traguardo, in una zona non transennata sulla via Recanatese, il 23enne corridore friulano Nicola Venchiarutti della Work Service ha investito a tutta velocità il direttore sportivo della Viris Vigevano Stefano Martolini, 41 anni. La dinamica dell'incidente sarebbe la seguente il ciclista, dopo essersi toccato con un avversario durante la volata, ha perso il controllo della bici.

Martolini, che era posizionato sul marciapiede, è stato travolto. A causa dei gravissimi traumi riportati in seguito allo scontro e alla successiva caduta all’indietro, è deceduto sul colpo. Venchiarutti è ricoverato ad Ancona in gravi condizioni: avrebbe riportato fratture ad alcune vertebre dorsali. Martolini era in quella zona della strada perché vicino al furgone della sua squadra, la Viris Vigevano: il team aveva soltanto quattro corridori in corsa e, poiché la gara si svolgeva su un circuito da ripetere dieci volte, effettuava in quella posizione il rifornimento. In passato aveva guidato gli juniores del Busto Garolfo: milanese di Magenta, abitava a Santo Stefano Ticino. Aveva corso nella Bareggese da juniores, e a quel tempo era allenato da Luca Guercilena, ora general manager della Trek-Segafredo.

Nelle gare internazionali le transenne sono obbligatorie dai 300 metri prima dell’arrivo. Nelle gare nazionali a 200 metri. I soccorsi sono stati immediati. La Procura della Repubblica di Ancona ha aperto un fascicolo per fare piena luce.