Il mistero del 15enne rapito all'uscita di scuola (e ritrovato nell'androne di un palazzo)

Sequestro lampo a Roma dove un 15enne è stato prima rapito e poi ritrovato in stato confusionale nell'androne di un palazzo del Trullo, periferia sud-ovest della Capitale, davanti alle porte di due cantine. Come ci è finito lì? Le indagini sono solo all'inizio. La storia è balzata agli onori della cronaca sabato scorso attraverso la pagine del quotidiano Il Messaggero e ha trovato riscontro in fonti della Questura ascoltate da RomaToday. La procura dei minori è stata raggiunta domenica da una informativa delle forze dell'ordine, ma al momento il registro degli indagati è ancora vuoto e non c'è nessuna ipotesi di reato.

La dinamica dei fatti e le ipotesi sul sequestro

Cos'è successo dunque? Riavvolgiamo il nastro. Come racconta Lorenzo Nicolini su RomaToday, tutto è iniziato martedì scorso, 27 febbraio, nel quartiere Monteverde. Stando a quanto appreso, il 15enne stava tornando a casa dopo essere uscito da scuola. Avrebbe accompagnato un suo amico davanti al portone per poi proseguire da solo. A un certo punto però ha avuto la sensazione di essere seguito e ha mandato un messaggio alla sorella che, a sua volta, ha allertato i genitori. A quel punto il cellulare del 15enne avrebbe iniziato a squillare a vuoto. Da qui la chiamata alle forze dell'ordine e le ricerche, che per fortuna si sono concluse in modo positivo.

Il giovane è stato trovato grazie al sistema di geolocalizzazione del cellulare e poi trasportato in codice giallo all'ospedale San Camillo. Sul corpo non c'erano chiare evidenze di maltrattamenti. Non solo. Le prime analisi hanno escluso la presenza di droga nel corpo, ma sono stati fatti altri esami - più approfonditi - per fugare ogni dubbio. Una delle prime ipotesi è infatti quella che il giovane sia stato narcotizzato da qualcuno e sia stato poi abbandonato davanti a quelle cantine, nell'androne di un palazzo popolare.

Il 15enne non ha saputo dire molto: ai familiari e agli agenti avrebbe raccontato di essere stato seguito all'uscita di scuola e, una volta ritrovato, di essersi sentito confuso.

I due quartieri - Monteverde e il Trullo - non sono così lontani, ma è difficile che il giovane abbia percorso quel tratto di strada a piedi. L'ipotesi più plausibile è che sia stato caricato in auto e portato lì con la forza. Resta da capire chi possa esserci dietro il sequestro o presunto tale. Il cellulare dello studente, intanto, è stato sequestrato per essere analizzato. Nel dispositivo ci potrebbero essere contatti utili. La polizia sta passando al setaccio anche le telecamere di sorveglianza della zona: è possibile che il momento del sequestro sia stato ripreso.