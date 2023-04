Nessuna traccia dei due giovani sub dispersi in mare

Passano le ore e aumenta l'angoscia. A Stintino, nel nordovest della Sardegna, una barca ieri sera è affondata al largo davanti alla spiaggia di Ezzi Mannu: dispersi due giovani sub di Sassari. Ricerche disperate nel buio. Quando è ormai mattina, ancora nessuna traccia dei due pescatori subacquei nel mare del Golfo dell'Asinara.

I due uomini hanno 35 e 38 anni. Intorno alle 19 avevano lanciato un sos alla Capitaneria di porto di Porto Torres: "La barca sta affondando, ci buttiamo in acqua, abbiamo le mute...". Poche parole, un allarme veloce. Stavano imbarcando acqua, avrebbero indossato i salvagenti per tentare di restare a gallla o raggiungere a nuoto la costa più vicina.

Scattata, finora senza esito, la maxi operazione di ricerca, con l'invio delle motovedette e di un elicottero. Ricerche anche via terra, ma il sopraggiungere dell'oscurità ha costretto poi ad attendere l'alba. La direzione marittima di Olbia coordina ora le ricerche. Non si perde la speranza di ritrovare i due giovani vivi, in primis perché c'è la certezza che abbiano indossato la muta. Ieri era una giornata di libeccio, si era supposto che i venti e le correnti avessero spinto i due in direzione Corsica. Nessuna traccia.