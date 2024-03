Sub di 66 anni si immerge nelle acque del lago di Como: morta

Tragedia nelle acque lago di Como. È morta a causa di un'embolia polmonare la donna di 66 anni che si era immersa oggi, domenica 3 marzo, nelle fredde acque al Moregallo, in provincia di Lecco. Come riportano ComoToday e LeccoToday, l'immersione è stata fatta con le attrezzature da sub ma anche con il pronto intervento dei soccorsi la donna non ha avuto scampo. Decollato l'elisoccorso da Como che ha trasportato la donna al Manzoni di Lecco dove purtroppo ha perso la vita. Era rimasta sott'acqua almeno 15 minuti. Non sono ancora state ufficializzate le generalità della 66enne che sarebbe residente in un comune del Milanese.

L'ultima vittima nelle gelide acque del Moregallo a gennaio dell'anno scorso, preceduto da altri tre decessi in pochi mesi. La zona, vicina al Golfo di Lecco, è frequentata da tanti appassionati di subacquea anche per le considerevoli profondità che caratterizzano il lago.