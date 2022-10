Dice "No" al Superbonus 110%: 45enne picchiato durante la riunione di condominio

Una riunione di condominio è finita in rissa per il "No" di uno dei residenti alla richiesta del Superbonus 110%. Uno dei partecipanti ha fatto notare una serie di incongruenze documentali chiedendo spiegazioni. L'atteggiamento non è stato visto di buon grado dai vicini, che hanno reagito aggredendolo.

Un 45enne è stato colpito all'improvviso e, una volta caduto a terra, picchiato con pugni e calci .Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia e il 118. Il malcapitato è stato soccorso e portato in ospedale. Sulla vicenda è stata aperta un'indagine.