Esselunga: "Oggi i supermercati di Firenze chiusi per lutto"

Supermercati della catena Esselunga chiusi a Firenze oggi, 16 febbraio, nel pomeriggio. La decisione è stata presa dopo l'incidente avvenuto in via Mariti. C'è stato un crollo nel cantiere per la costruzione di un nuovo punto vendita Esselunga e almeno due persone sono morte anche se si teme un bilancio ben peggiore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Marina Caprotti, presidente di Esselunga, esprime "profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie delle vittime del gravissimo incidente di questa mattina nel cantiere di via Mariti a Firenze". "Siamo sconvolti per quanto avvenuto", afferma spiegando che "il cantiere in costruzione era affidato in appalto a una società terza e siamo a disposizione delle autorità per contribuire a chiarire la dinamica di quanto accaduto e per qualsiasi esigenza". Caprotti annuncia quindi la chiusura in segno di lutto dei negozi Esselunga della città di Firenze.