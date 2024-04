Suviana, trovato il corpo della sesta vittima del disastro

Il bilancio dell'esplosione alla centrale di Suviana sale: sei le vittime accertate. A diverse ore dall'esplosione della centrale Enel a Suviana, sull'Appennino bolognese, è stato ritrovato il corpo della sesto operaio morto a causa del disastro. Nella serata dell'11 aprile, i sommozzatori hanno individuato la salma di Alessandro D'Andrea, 37 anni, tecnico specializzato originario di Forcoli, un paese della provincia di Pisa, dove ha risieduto fino a tre anni fa prima di trasferirsi in Lombardia, insieme alla compagna, anche lei originaria della provincia di Pisa, per lavorare per la Voith di Cinisello Balsamo, nel Milanese. Al momento, quindi, rimane un unico disperso: Vincenzo Garzillo, 68enne di Napoli, dipendente di Lab Engineering.

Le ricerche sono di fatto ricominciate ieri sera alle 20, quando sono state ripristinate le condizioni minime di sicurezza per poter lavorare. Ma i piani meno 8, 9 e 10 sono ancora con oltre un metro d'acqua, pieni di macerie e pezzi di cemento armato. I sommozzatori operano senza sosta, con l'aiuto di droni acquatici e idrovore. Al lavoro ci sono cento uomini.

Per l'amministratore delegato di Enel Green Power, Salvatore Bernabei, "è presto" e non "opportuno" parlare ora di cosa sia successo alla centrale idroelettrica di Bargi sul lago di artificiale di Suviana, in provincia di Bologna. La centrale è gestita da Enel Green Power e con i suoi 330 megawatt è la più potente dell'Emilia Romagna e uno degli impianti strategici in caso di blackout nazionale: ciò significa che in caso di blackout è in grado di erogare la sua massima potenza entro 4 minuti. "A tempo dovuto si faranno tutti gli accertamenti", ha assicurato Bernabei smentendo la presunta catena di subappalti attorno alla quale ruoterebbe la gestione dell'impianto.