Denunciato un altro tentativo di rapimento ai danni di una bimba

Dopo il tentato rapimento di un bimbo di 2 anni a Milano si registra un altro pericoloso evento, questa volta in provincia di Monza. A denunciare l’accaduto i genitori di una bambina di 8 anni di Correzzana. La piccola stava passeggiando in strada con due amiche di 10 e 12 anni dopo una festa di compleanno quando una donna, a bordo di un’auto con indosso un velo islamico, avrebbe tentato di trascinarla dentro la vettura contro la sua volontà. Secondo il racconto delle bambine nell’auto c’era anche un uomo. La piccola si sarebbe salvata grazie al pronto intervento delle sue amiche. Al lavoro i carabinieri, che stanno tentando di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

La notizia sta girando anche in alcune chat di genitori: "Sappiamo tutti - racconta un'amica della donna nella chat - che Correzzana è un paese molto tranquillo e questa mamma che ci vive da molti anni mi ha detto non ricorda che sia mai successa prima una cosa simile. Quindi, in vista di quello che è successo anche a Milano qualche giorno fa, vi ho voluti mettere al corrente, non per seminare panico, ma per dirvi di fare più attenzione del solito in vista del fatto che con la bella stagione noi tutte, con i nostri figli, passeremo più tempo nei parchetti e all'aperto. Posto molto gettonati per queste cose. Basta davvero un attimo. Buona giornata e grazie dell'ascolto".

