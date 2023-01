Terremoto di magnitudo 4.1 nel Cesenate: stop alla circolazione dei treni

Trema la terra nel Cesenate. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata oggi, 28 gennaio 2023, intorno alle 6:32 in provincia di Forliì Cesena. Secondo l'Ingv (istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), la scossa avvertita distintamente anche nel Riminese e nel Ravennate, ha come epicentro Gambettola, una magnitudo pari a 4,1 ed è stata registrata a una profondità di 18 chilometri.

Le scuole oggi resteranno chiuse. Lezioni regolari invece a Cesenatico dove il sindaco Gozzoli ha annunciato però nuovi controlli nelle strutture.

Altre due scosse sono state registrate alle 6.38 e alle 6.46, entrambe con magnitudo 2.2 nella stessa area. Dalle prime verifiche effettuate dalla "Sala Situazione Italia" del Dipartimento di protezione civile in contatto con le strutture territoriali "non risultano danni".

La linea ferroviaria Bologna-Ancona è stata sospesa tra Villa Selva e Rimini dalle 6:45 in via precauzionale per verifiche tecniche.

La zona di Gambettola e di Cesenatico è da giorni al centro di uno sciame sismico. Una scossa di magnitudo 4.1 era stata registrata già il 26 gennaio ed era stata distintamente avvertita in tutta l'Emilia Romagna e nelle Marche fino a Pesaro. Erano state evacuate le scuole della zona di Cesena.