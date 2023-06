Scossa di terremoto tra Firenze e Siena: magnitudo 3.7

Trema la terra tra le province di Siena e Firenze. Intorno alle ore 12.20 è stata registrata una violenta scossa di terremoto di magnitudo 3.9. Secondo le prime informazioni fornite dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), l'epicentro è stato individuato a 4 km da Poggibonsi, in provincia di Siena, ad una profondità di 10 km.

Terremoto di magnitudo 3.7 tra Siena e Firenze

La scossa di magnitudo 3.7 avvenuta nella zona di Poggibonsi (Siena) è stata avvertita anche a Firenze, nel territorio metropolitano fiorentino e in parte della provincia di Arezzo.

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze sta monitorando la situazione. La prima stima dell'Ingv aveva parlato di una magnitudo tra 3.4 e 4, dato poi aggiornato con il definitivo 3.7.

Giani: "Nessun danno"

A seguito del terremoto di magnitudo 3.7 con epicentro nel comune di Poggibonsi (Siena), il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, si è messo in contatto con la sala operativa regionale per verificare la situazione. Giani ha sentito i comuni di Barberino Val d'Elsa, Poggibonsi e Colle Val d’Elsa, quelli più vicini all'epicentro della scossa.

"Il terremoto è stato avvertito distintamente dai cittadini ma dalle prime verifiche non si registrano danni al momento. Proseguono i controlli nelle scuole ed edifici", scrive Giani sui social.

"Alle 12,19 una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata con epicentro a 4 chilometri a nord est di Poggibonsi, ad una profondità di 10 chilometri. La scossa è stata nettamente avvertita da tutti". Lo scrive su Facebook il Comune di Poggibonsi, (Siena), raccomandando "prudenza e sono in fase di predisposizione tutte le verifiche del caso".

"Al momento non si riscontrano danni di alcun tipo, né criticità particolari". Lo fa sapere il Comune di Poggibonsi (Siena). "Le verifiche sugli edifici scolastici sono in corso - precisa il Comune - La situazione è monitorata di concerto con forze di polizia, vigili del fuoco e le altre istituzioni preposte".

Siena, chiusi temporaneamente i musei

Per precauzione e per evitare qualsiasi criticità, il Comune di Siena ha immediatamente disposto la chiusura dei musei comunali (Museo Civico, Museo dell’Acqua e Torre del Mangia) per le intere giornate di oggi e di domani, giovedì 29 giugno. Nelle strutture comunali non si sono registrati danni a cose o persone.

