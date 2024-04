Scossa di terremoto in Toscana: panico tra le persone

Trema la terra in Toscana, in provincia di Siena. Una forte scossa di terremoto è stata registrata dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) alle 19.49 di martedì 16 aprile con epicentro a quattro km da Poggibonsi. A una profondità 8 km, con magnitudo 3.4. Non si registrano danni a cose e persone.

La scossa è stata avvertita anche a Firenze.

Poi una seconda scossa meno forte una ventina di minuti dopo, alle 20.11, di magnitudo 2.2. "Sono in corso verifiche - scrive il presidente Eugenio Giani sui social - al momento non sono riferiti danni, ma panico tra le persone".