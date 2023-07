Tornado a Ravenna: 14 feriti, due colpiti da alberi caduti

Grandine, pioggia, vento fino a 120 chilometri orari: la tempesta che ha colpito il Nord Italia nel pomeriggio si è abbattuta con violenza anche sulle zone alluvionate, in particolare della provincia di Ravenna dove 14 persone sono rimaste ferite per le conseguenze della tromba d'aria che si è abbattuta sulla zona: dieci sono lievi, mentre quattro sono in condizioni di media gravità. Tra questi, due persone, uno era alla guida di un'auto, sono state colpite da alberi caduti per il vento ad Alfonsine, e sono poi stati portati all'ospedale Bufalini di Cesena. Sono impegnate squadre di vigili del fuoco da tutta la regione per la rimozione di alberi caduti e il ripristino della viabilità, oltre a squadre Enel, coordinate dalla Prefettura. Operativi i Coc sia a Ravenna che e nei comuni della Bassa Romagna.

Anche Conselice, uno dei paesi simbolo degli allagamenti di maggio, è stata di nuovo flagellata: "L'evento che si è abbattuto su una ampia area ha colpito anche il nostro territorio comunale: raffiche di vento pazzesche con fenomeni simili a vere e proprie trombe d'aria hanno scoperchiato alcune case, divelto coperture e tetti, provocati danni a diverse auto, sradicato grossi alberi, tranciato linee elettriche", ha detto la sindaca Paola Pula. "Stiamo facendo dei sopralluoghi per una prima sommaria ricognizione e per richiedere gli interventi di urgenza", ha aggiunto. E poi Alfonsine, Bagnacavallo, Fusignano sono altri luoghi dove il maltempo ha imperversato, con crolli, alberi caduti, tralicci accartocciati e chicchi di grandine come palline da tennis a devastare frutteti e vigneti, filari letteralmente piegati.

