"Adesso vi umilio": il trapper Medy Cartier fermato senza patente aggredisce i poliziotti

Il trapper Medy Cartier ancora alla ribalta delle cronache dopo un inseguito nel centro storico di Bologna. Prima i fuochi di artificio vicino un bar di via Irnerio e poi una macchina che si allontana a tutta velocità verso porta San Donato: la pattuglia della polizia che passava proprio in quel momento ha intimato l'alt mentre il conducente passava senza rispettare il semaforo rosso. Alla guida Medy Cartier, al secolo Mehdi El-Marbouh, 22 anni.

Dopo un inseguimento di circa 500 metri, l'autista ha deciso di fermare l'auto e scendendo dal posto di guida ha negato di essere il conducente. Durante gli accertamenti ha minacciato di videoregistrare l’accaduto per poi pubblicarlo sui canali social, dicendo agli agenti “Adesso vi umilio e vi faccio passare i guai frà”.

Lo stesso cantante trap aveva improvvisato un concerto all'ipermercato Gran Reno il 9 dicembre durante il quale si era scatenata una rissa con diversi feriti. Già destinatario di un Avviso Orale emesso dal Questore di Bologna in data 23 giugno 2022, Mehdi El-Marbouh non aveva mai conseguito la patente di guida, per cui gli agenti, al momento, hanno proceduto al fermo amministrativo del veicolo e, con separati verbali, hanno contestato le diverse infrazioni al Codice della Strada.