Esce a comprare le medicine per la madre malata: donna travolta e uccisa da un'auto

Era uscita di casa per andare a comprare le medicine per la madre gravemente malata, ma purtroppo non è mai tornata. Una donna di 47 anni è morta a Rottofreno, in provincia di Piacenza, dopo essere stata travolta da una Ford Fiesta a Santimento.

L'incidente è avvenuto nella serata di ieri, giovedì 1 ottobre: la donna stava camminando sulla strada della Bonina, poi l'arrivo dell'auto che potrebbe non averla vista, considerando che quel tratto di strada è particolarmente buio.

Incidente a Rottofreno (Piacenza): 47enne travolta e uccisa

La donna stava tornando a casa a piedi a Santimento dopo essere andata a prendere delle medicine per la madre malata a San Nicolò, poi lo schianto fatale. E' stata sbalzata nel fosso, vani i disperati tentativi dei sanitari del 118 (con loro i volontari della Croce Rossa di San Nicolò).

Hanno fatto di tutto ma la donna è deceduta. Il conducente dell'auto, un 49enne piacentino del posto, è ora indagato per omicidio stradale. Ad occuparsi della dinamica e di tutti i rilievi la Polstrada di Piacenza.