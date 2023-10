Travolto e ucciso da due auto mentre andava al lavoro in bici: morto un 18enne

Drammatico incidente mortale a Rotondi, in provincia di Avellino. Un ragazzo di 18 anni, Issouf Songne, originario del Burkina Faso, è stato investito mentre con la sua bici si recava al lavoro. L'incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino di oggi 13 ottobre. La vittima, residente nel vicino centro di accoglienza di Campizze, si stava recando al luogo di lavoro, un'azienda metallurgica della zona, quando è stato travolto da un'automobile. Secondo il racconto di alcuni testimoni, il 18enne era riuscito a rialzarsi dopo essere stato investito dalla prima automobile, ma una seconda vettura che procedeva in direzione contraria lo avrebbe investito nuovamente. Per il giovane, arrivato in Irpinia cinque mesi fa da Lampedusa, dove era sbarcato dopo un lungo viaggio su un barcone, non c'è stato niente da fare.

Inizialmente si ipotizzava fossero stati due pirati della strada, ma la ricostruzione compiuta dai carabinieri di Montesarchio, in provincia di Benevento, restituisce una dinamica diversa. I conducenti delle due auto non sono fuggiti, ma si sono fermati a qualche decina di metri dal luogo dell'impatto. "Non lo abbiamo visto", hanno spiegato ai militari i due automobilisti: probabilmente a causa dell'oscurità il giovane è stato investito dalla prima auto e sbalzato a diversi metri sulla carreggiata dove è stato di nuovo travolto dall'altra vettura.