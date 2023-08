"Estranei in galleria", la segnalazione blocca i treni ad alta velocità: ritardi di oltre 6 ore

Circolazione ferroviaria ad alta velocità bloccata per ore nella tarda serata di martedì 8 agosto tra Bologna e Firenze, convogli fermi e ritardi. Tutto per la segnalazione di "estranei in galleria". Oggi, 9 agosto, anche se il servizio è ripreso possono esserci ritardi.

Lo stop è scattato per la segnalazione di "estranei in galleria" tra le località di Idice e San Pellegrino, come indicato anche da Rfi sul suo sito. Successivamente una telefonata anonima avrebbe segnalato la presenza di un ordigno in galleria. Sono così scattate le ispezioni da parte degli agenti della polizia ferroviaria all'interno della galleria "Firenzuola" della linea dell'alta velocità tra Firenze e Bologna per verificare le segnalazioni. Si tratta del secondo tunnel più lungo della tratta appenninica della Tav con i suoi 15,2 chilometri.

La segnalazione e i controlli hanno determinato forti ritardi sul traffico dei treni con diverse destinazioni tra cui Roma, Napoli, Salerno, Brescia, Milano, Perugia, Trento.

Solo poco prima delle 4 di oggi, 9 agosto, Trenitalia ha annunciato che la circolazione sull'alta velocità era tornata regolare precisando che "i treni alta velocità e intercity possono registrare ritardi fino a 30 minuti. I treni alta velocità che hanno superato il tratto, coinvolti nella precedente sospensione della circolazione, hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 400 minuti. I convogli possono subire comunque limitazioni di percorso".

"In questo momento la circolazione si svolge regolarmente su tutta la rete ferroviaria nazionale. Eventuali ritardi registrati si riferiscono a precedenti inconvenienti già risolti", si legge sul sito di Trenitalia.

