Trovato il cadavere di un uomo in un centro sportivo abbandonato

È giallo sul ritrovamento di un cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione. La scoperta è avvenuta in un centro sportivo abbandonato Delphinia a Caivano, in provincia di Napoli, nella giornata di oggi 13 luglio. A trovarlo sono stati i carabinieri della locale stazione.

Il "Delphinia Sporting Club' ha, al suo interno, anche una piscina, da anni in disuso, e si trova nei pressi del Parco Verde di Caivano, una delle piazze di spaccio più grandi della zona. Sul posto il pm della procura di Napoli Nord che coordina le indagini sul caso.