Trovato cadavere in un casolare: "Forse è il corpo di Andreea Rabciuc"

Probabile svolta nel caso di Andreea Rabciuc, la 28enne di origini romene residente a Jesi, in provincia di Ancona, scomparsa il 12 marzo del 2022. Sarebbe della ragazza il cadavere ritrovato in un casolare abbandonato nel territorio di Castelplanio, in provincia di Ancona. Il corpo, ridotto allo stato scheletrico, è stato rinvenuto nel pomeriggio del 20 gennaio. È quanto filtra dagli investigatori presenti sul posto, dove si è recato anche il p.m. Irene Bilotta. Si attendono ora le analisi di laboratorio per avere certezza che si tratti proprio di lei e in caso affermativo capire le cause del decesso. A fare la drammatica scoperta è stato il proprietario del casolare, che è entrato nello stabile per prendere della legna. Queste le parole del fratello in un video pubblicato da AnconaToday: "I resti si trovavano in una stanza che non apriamo mai perché non agibile e a rischio crollo".

Gli indumenti trovati addosso al cadavere sarebbero inoltre compatibili con i capi indossati dalla ragazza al momento della scomparsa. Sono stati infatti ritrovati, secondo quanto si apprende da fonti investigative, un pezzo di giubbotto e un altro di una scarpa che fanno pensare che appartengano alla ragazza di 28 anni scomparsa a Jesi due anni fa. Lo scorso luglio, gli inquirenti avevano stretto il cerchio sui resti di un corpo e su alcuni oggetti ritrovati in un parco a Roma. Ma il ritrovamento del cadavere nell'Anconetano segna una svolta nelle indagini.

La ragazza di 28 anni era scomparsa il 12 marzo del 2022, allontanandosi dopo una serata trascorsa con degli amici. Sul posto i carabinieri, la pm della procura di Ancona Irene Bilotta e l'avvocato Giuliani, legale dell'unico indagato, Simone Gresti, fidanzato della ragazza. Sul luogo del ritrovamento è arrivato il legale difensore dell’ex fidanzato di Andreea, Simone Gresti, che ad AnconaToday ha dichiarato: "Non mi aspettavo un epilogo del genere sono dispiaciuto umanamente. Dopo due anni è inconcepibile che il corpo venga ritrovato a cinque passi dal luogo della scomparsa in un casolare abbandonato. Ho già chiamato Simone per avvertirlo ed è rimasto sotto choc, al netto delle responsabilità che dovranno essere accertate".

Della scomparsa della 28enne, avvenuta nella notte tra l'11 e il 12 marzo 2022, si è occupata anche la trasmissione "Chi l'ha visto?", che ha dedicato diverse puntate al caso. La sera in cui è sparita Andreea aveva partecipato a una festa in un casolare nelle campagne della Vallesina, da cui si era allontanata da sola e senza cellulare dopo aver litigato con l'ex ragazzo, unico indagato nel caso, che però si è sempre detto estraneo ai fatti.