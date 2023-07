Andreea Rabciuc, la possibile svolta dopo il ritrovamento di un cadavere con una collanina

Coincidono l'età, la data (presunta) della morte e c'è un dettaglio che potrebbe rivelarsi importante: una collanina. Potrebbero essere di Andreea Rabciuc, la 28enne romena residente a Jesi (Ancona) e scomparsa il 12 marzo del 2022, i resti umani trovati sabato scorso in un canale di scolo a Roma. Alcuni elementi coincidono, ma solo dalle analisi scientifiche potrà arrivare una risposta.

Da sabato tra le procure di Roma e Ancona c'è un fitto scambio di informazioni sul caso. Cosa ha fatto pensare a un legame tra il macabro ritrovamento e la storia di Andreea? Del corpo ritrovato finora sappiamo che si tratta di una donna attorno ai 30 anni, che la morte risalirebbe a circa un anno fa e che è stata trovata anche una collanina. Andreea quando è scomparsa aveva 28 anni. Primo elemento che coincide. Nelle foto che la ritraggono relative a quel periodo indossava sempre lo stesso gioiello al collo. Secondo elemento. C'è di più. Proprio da Roma erano arrivate le ultime segnalazioni di avvistamento di una ragazza, con la frangia tinta di blu, i tatuaggi, i piercing. Sembrava Andreea. Ma non c’erano stati poi altri riscontri.

Se fosse Andreea si chiuderebbe quello che a oggi è un mistero. La ragazza è sparita nel nulla dopo una serata trascorsa con il fidanzato e un'altra coppia di amici. Tante piste seguite, ma nessuna che abbia portato a risultati concreti.

Il fidanzato Simone Gresti al momento è il solo indagato e l'ipotesi di reato è sequestro di persona. Lui secondo quanto sappiamo è l'ultima persona ad avere visto Andreea in vita. Secondo il suo racconto, quella sera i due avrebbero avuto un litigio molto animato e lui avrebbe sottratto il telefono cellulare ad Andreea, che poi si sarebbe allontanata alle prime luci del mattino, sola e a piedi, senza telefonino o soldi. Non solo Andreea è come svanita, ma ci sono anche elementi che non tornano: ci sarebbero diversi i messaggi cancellati, altri sono stati trovati ma sono poco chiari come quello in cui la ragazza scrive al papà: "Mi sono messa nei guai".



Gresti ha sempre negato di aver fatto del male ad Andreea e di avere a che fare con la sua scomparsa. Adesso anche la sua posizione potrebbe cambiare.

