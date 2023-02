Non torna a casa da scuola: ragazzo di 17 anni trovato morto

È stato trovato morto a un paio di chilometri da casa il ragazzo di 17 anni scomparso giovedì mattina 2 febbraio a Staffolo, paesino in provincia di Ancona. Dopo essere andato a scuola, a Jesi, il giovane non aveva fatto ritorno nella sua abitazione.

I soccorsi sono scattati subito. L'entroterra, fino a Cingoli, è stato battuto dai volontari della protezione civile, dai carabinieri e dai vigili del fuoco. Nelle ricerche sono state utilizzate anche le unità cinofile. Nelle ultime ore era stato trovato il cellulare. Nel pomeriggio è arrivata la doccia fredda. Il corpo del 17enne è stato trovato intorno alle 14,30 in un casolare distante circa due chilometri da casa. Non è ancora chiara la causa del decesso. Sul caso sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine.