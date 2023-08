Si tuffa dalla barca e finisce sulle eliche: muore un ragazzo

Terribile incidente nelle acque che bagnano la costiera amalfitana. Un ragazzo è morto nel pomeriggio di oggi, 14 agosto, al largo di Cetara, in provincia di Salerno. Il giovane era su una barca noleggiata con due amici, quando si è tuffato in mare per poi finire sulle eliche, riportando lesioni che lo hanno ucciso poco dopo. Ferito l'amico che era con lui in acqua mentre il terzo del gruppo, rimasto sulla barca, è illeso.

Gli uomini della Capitaneria di porto di Salerno hanno recuperato il natante con i due ragazzi a bordo e quello ferito è stato portato in ambulanza presso il più vicino ospedale. Si attende l'arrivo dei sommozzatori per il recupero del corpo del ragazzo morto, prima dell'imbrunire. Indagini in corso per chiarire dinamica e responsabilità.