Ucciso a coltellate dopo una lite: arrestata la figlia di 19 anni

Svolta nelle indagini sull'omicidio di Akhyad Sulaev, l'uomo di 50 anni ucciso a coltellate nella serata di ieri, venerdì 1° marzo, a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. I carabinieri hanno arrestato una ragazza di 19 anni, Makka, figlia della vittima, che secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine si sarebbe scagliata contro il padre al culmine di un litigio. La famiglia, di origini russe e musulmana osservante, vive in Piemonte da diversi anni e comprende anche la mamma e tre bambini, che erano presenti in casa al momento dell'omicidio.

Secondo quanto riportano i quotidiani locali, le ragioni alla base del delitto sono ancora da chiarire: la giovane è iscritta con ottimi risultati al terzo anno del liceo scientifico e contribuisce alle spese domestiche lavorando la sera come cameriera in un locale. L'uomo faceva il lavapiatti nello stesso locale, dove lavorava anche la moglie, ma sembra che nella serata di ieri avesse deciso di lasciare il lavoro. Le indagini dovranno chiarire l'eventuale collegamento tra questo evento e la lite scoppiata in casa e terminata poi con l'omicidio. Il 50enne è stato colpito con un fendente all'addome, una ferita apparsa grave fin da subito: l'uomo è deceduto poco dopo l'arrivo dei sanitari del 118.

All'arrivo delle forze dell'ordine la ragazza era ancora in casa, sotto shock e paralizzata dalla paura: è stata arrestata e interrogata in caserma dal pm Andrea Trucano della procura di Alessandria. L'arma del delitto sarebbe un coltello da cucina. Il movente al momento è ancora un mistero, non semplice da ricostruire. Il delitto è avvenuto in un contesto familiare che sembrava tranquillo, come confermato anche dai vicini di casa, nonostante la presenza di ovvie difficoltà. La 19enne, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stata accompagnata in una struttura protetta ove rimarrà in attesa dell'udienza di convalida.