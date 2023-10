Uccide un uomo sparando tra la folla poi si consegna ai carabinieri: "Mi perseguitava"

Momenti di paura ieri sera a Grottaminarda, in provincia di Avellino, dove un 46enne di nazionalità ucraina è stato ucciso a colpi di pistola in mezzo alla folla, davanti a decine di persone sconvolte e impaurite dalla sparatoria. L'autore del gesto il 44enne Angelo Girolamo, un camionista del luogo, che dopo aver sparato almeno quattro colpi di pistola contro la vittima si è consegnato ai carabinieri. Questa mattina, l'omicida è comparso di fronte al magistrato di turno e ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere.

La vittima è Ivan Kantsedal, colpito da proiettili in pieno petto è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Ariano Irpino, ma è morto durante il tragitto. La tragica vicenda è avvenuta intorno alle 20:30 lungo Corso Vittorio Veneto, in un'area affollata da centinaia di persone, compresi i clienti di una vicina pizzeria. Secondo una prima ricostruzione, i due avevano avuto diversi diverbi e dopo l'ennesimo litigio, nel quale Girolamo aveva avuto la peggio, il 44enne ha deciso di vendicarsi e per farlo ha acquistato illegalmente un revolver di piccolo calibro con il quale ha compito l'omicidio. Dopo il gesto il camionista ha poi atteso su una panchina l'arrivo dei carabinieri mentre il sindaco della città, il medico Marcantonio Spera, che si trovava sul posto, tentava di rianimare la vittima.

Ai carabinieri l'assassino ha raccontato che da tempo, a suo dire, sarebbe stato oggetto di aggressioni da parte dell'ucraino, l'ultima in una sala giochi, dove sarebbe stato brutalmente picchiato. "Ti avevo detto che l'avresti pagata", ha detto l'omicida alla vittima dopo aver sparato. L'uomo è stato trasferito in carcere ad Ariano Irpino. La vittima risiedeva da tempo a Grottaminarda, era sposato e padre di un ragazzo di 15 anni che vive a Modena con la madre dopo che la coppia si era separata.

