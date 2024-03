Ultraleggero precipita e si schianta: due morti

Un ultraleggero è precipitato nel pomeriggio di oggi, sabato 2 marzo 2024, a Vejano, in provincia di Viterbo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Dalle prime informazioni, il bilancio dello schianto del piccolo aereo sarebbe di due morti.

Che cosa è successo a Vejano: l'ultraleggero era in fase di decollo

L'ultraleggero precipitato a Vejano era in fase di decollo. Due uomini di circa 60 anni, a bordo del velivolo, sono morti nell'incidente. L'ultraleggero era partito intorno alle 14 dal campo di volo romano Aeroclub Prenestino e aveva fatto una sosta all'aviosuperficie di Vejano. L'areo si è schiantato, intorno alle 16, a circa un chilometro dalla pista incendiandosi. Il luogo dell'incidente si trova in una zona impervia, quindi per recuperare i corpi è dovuto intervenire l'elicottero del 118. Sul posto i vigili del fuoco di Viterbo e i carabinieri di Ronciglione.

Come riporta ViterboToday, una delle due vittime avrebbe avuto già esperienza nel volo, l'altro sarebbe stato un principiante. Non è escluso che l'incidente sia avvenuto durante una lezione\addestramento. Ad accorgersi dell'ultraleggero precipitato sarebbe stato un altro velivolo partito dall'aviosuperficie di Vejano che ha subito allertato i soccorsi. Quando il 118 è arrivato sul posto con l'elicottero, una delle due vittime sarebbe stata ancora viva ma le sue ferite troppo gravi ed è morto poco dopo, l'altro sarebbe morto sul colpo.

"Una tragedia - commenta la sindaca di Vejano, Teresa Pasquali -. Siamo costernati. Notizie certe ancora non ce ne sono, in quanto i soccorritori sono al lavoro e stanno cercando di farlo nel più breve tempo possibile a causa del sopraggiungere del buio. Il tempo oggi era buono, potrebbero aver tentato un atterraggio di fortuna".