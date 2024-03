Ultraleggero precipita nel giardino di una casa: due morti

Incidente aereo a Trevignano, in provincia di Treviso, dove poco dopo le 11.15 circa di sabato 23 marzo un ultraleggero a motore con due persone a bordo, un uomo e una donna, è precipitato nel giardino di un'abitazione privata, in vicolo degli Alpini. A raccontare i fatti è il collega Nicola Cendron su TrevisoToday. Il bilancio è di due vittime.

Sul posto sono intervenuti medico e infermieri del Suem 118 che non hanno potuto far nulla se non constatare il decesso. Il velivolo sarebbe partito dalla vicina aviosuperficie di Montebelluna, ma potrebbe aver avuto un problema tecnico, cadendo in picchiata da decine di metri di altezza.