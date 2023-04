Un 59enne è stato trovato senza vita a Udine

Un uomo è stato trovato questa mattina privo di vita a Udine, nella galleria dell'ex cinema Capitol, tra viale Volontari della Libertà e via San Daniele: si tratta di omicidio, anche se non sono state ancora chiarite le dinamiche. Dopo la chiamata al Nue112, gli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria, hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'automedica e di un'ambulanza. Inutili purtroppo le manovre di rianimazione. Sul posto la Polizia di Stato della Questura di Udine per tutti gli accertamenti.

A quanto si apprende si tratta di un uomo di 59 anni originario di San Vito al Tagliamento

Notizia in aggiornamento