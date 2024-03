Si appartano nel garage con l'auto accesa: morti due fidanzatini

Vincenzo Nocerino e la fidanzata erano andati ad una festa, poi al ritorno a casa avevano deciso di appartarsi in auto nel garage per non lasciar finire troppo presto la serata. Ma la scelta di lasciare il motore dell'auto acceso per scaldarsi durante le intimità non ha lasciato loro scampo: così i due fidanzatini sono stati uccisi dalle emissioni di monossido di carbonio.

Si stanno delineando poco alla volta i contorni della tragedia che è avvenuta nella notte tra venerdì e sabato 16 marzo nel quartiere Secondigliano a Napoli. A trovare i corpi senza vita il padre del 24enne, Alfredo Nocerino, preoccupato quando al mattino il figlio non era ancor tornato a casa. Quando è sceso nel box auto dirimpetto alla propria abitazione la terribile scoperta: l'auto era ancora accesa mentre all'interno della vettura giacevano inermi i due corpi senza vita semi vestiti.

Vincenzo era figlio unico, "un ragazzo d'oro", dicono tutti in zona, legatissimo al padre che lo ha tirato su. La ragazza, di origini iraniane, era a Napoli per studiare. Il padre del 24enne ha subito dato l'allarme, chiedendo l'intervento del 118, ma il personale sanitario non ha potuto fare altro che accertare il decesso dei due giovani. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Secondigliano per avviare le indagini. Dai primi accertamenti eseguiti dai carabinieri dopo il sopralluogo del medico legale nominato dalla Procura di Napoli che ha aperto un'inchiesta, è emerso che i due giovani, senza accorgersene, sono stati lentamente uccisi dalle esalazioni di monossido di carbonio che non hanno lasciato scampo alla giovane coppia.