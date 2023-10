Abusi su un bimba di 8 anni in un resort in Calabria: indagato un animatore

Un 38enne di origini siciliane è stato accusato di aver abusato di una bambina di otto anni in uno stanzino di un villaggio turistico dove lavorava come animatore. I fatti risalgono al 24 agosto scorso, a quando la piccola era in vacanza con la famiglia in Calabria, in un resort di Capo Vaticano. L’uomo è indagato a piede libero dalla procura di Vibo Valentia con l'imputazione provvisoria di atti sessuali su minorenne.

La bambina è stata sentita in forma protetta in un'udienza di incidente probatorio per ricostruire i fatti. Con il supporto di un psicologo ha ripercorso quanto avvenuto. L'indagato avrebbe adescato la piccola con una scusa, convincendola a seguirlo in un piccolo spogliatoio, dove l'avrebbe molestata. La bambina ha poi raccontato quanto successo ai familiari, che hanno chiamato i carabinieri per sporgere denuncia. La procura dopo aver ascoltato alcuni testimoni ha disposto l'acquisizione delle immagini delle telecamere del villaggio. L'animatore sarebbe stato poi licenziato.

Continua a leggere su Today.it...