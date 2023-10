Violenta una bambina di 11 anni fingendosi un coetaneo sul web

Lo aveva conosciuto sul web, pensava fosse un coetaneo ma poi l’ha convinta a incontrarlo a casa sua e l’ha violentata mentre nell'abitazione c'erano anche i familiari. Questo l’inganno ordito da un 25enne su Snapchat ai danni di una bambina di 11 anni di Varese.

Prima la richiesta di inviargli delle foto, poi le lusinghe per convincerla a uscire con lui. La bambina ha accettato, ha detto alla madre che sarebbe andata a casa di una amica mentre raggiungeva in treno la casa del ragazzo conosciuto sui social. È proprio lì che il 25enne ha abusato di lei, nella sua stanza mentre nell’abitazione c’erano anche i genitori e le sorelle. Avrebbe detto ai familiari che la ragazzina aveva 16 anni. A scoprire la violenza la madre e la sorella della bambina, che aveva detto di essersi fidanzata. Dal cellulare dell’11enne sono arrivate le prime conferme, poi l’orrore è stato certificato anche dal pronto soccorso.

La vicenda risale a qualche mese fa. Sul cellulare del 25enne, in carcere da marzo, sono state trovate fotografie di altre ragazzine che potrebbero diventare oggetto di una seconda indagine sempre a carico del giovane. Intanto mercoledì 11 ottobre è arrivata la condanna di primo grado, a 5 anni di reclusione con il rito abbreviato che prevede lo sconto di un terzo della pena. Una "condanna non sufficiente - secondo l'avvocato di parte civile -. Come se si trattasse di una bancarotta fraudolenta. Non solo: la procura ha indagato la madre della vittima perché le consentiva di prendere il treno a 11 anni".

