"Violentato da un infermiere al pronto soccorso dopo un incidente. Non potevo ribellarmi"

Un ragazzo arrivato martedì sera (27 febbraio) al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu di Cagliari in seguito ad alcuni traumi riportati dopo un incidente stradale ha denunciato di aver subìto una violenza sessuale. Sul caso è stata aperta un'indagine: andrà fatta chiarezza. "Sono stato abusato sessualmente da un infermiere mentre ero bloccato, e dolorante, in una stanza del pronto soccorso. Nonostante gli abbia detto di no, mi ha molestato. Non potevo ribellarmi per i dolori e perché immobilizzato": questa la denuncia del giovane, secondo quanto riporta l'Unione Sarda.

Secondo quanto raccontato dal ragazzo ferito ai carabinieri della compagnia di Cagliari, dopo avergli somministrato un farmaco un infermiere gli avrebbe fatto delle proposte sessuali, passando poi ai fatti. I dettagli della vicenda sono messi nero su bianco nella querela raccolta dai militari arrivati nella stanza del reparto di osservazione breve.

L'infermiere è stato poi identificato. Ora per fare luce su quanto accaduto sono in corso le indagini.