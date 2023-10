Israele-Gaza, ultime notizie in diretta: liberata una soldatessa rapita, i giornalisti uccisi sono 31

Una vera sommossa si è registrata oggi, 29 ottobre, nell'aeroporto della capitale della repubblica russa del Dagestan, a maggioranza musulmana, all'arrivo di un aereo proveniente da Israele. Video pubblicati sui social, e ripresi da media russi e israeliani, mostrano decine di dimostranti anti-israeliani che fanno irruzione nello scalo, scandendo slogan contro Israele, e alcuni sarebbero riusciti anche ad arrivare sulla pista di atterraggio.

I video pubblicati su Telegram mostrano decine di uomini che abbattono le barriere, cercano di controllare le auto in uscita dall'aeroporto o sfondano le porte all'interno del terminal. Uno dei video mostra un uomo appostato su una delle ali di un aereo russo Red Wings. Secondo il sito specializzato Flightradar, il volo di questa compagnia da Tel Aviv è atterrato alle 19:00 ora locale a Makhchkala e avrebbe dovuto decollare nuovamente verso Mosca dopo un paio d'ore. Prima di entrare nel terminal, diversi manifestanti hanno anche tentato di controllare i passaporti delle persone che lasciavano l'aeroporto alla ricerca di cittadini israeliani.



Secondo Channel 12, citato dal The Times of Israel, l'aereo è stato fatto atterrare in un altro aeroporto, ma anche in questo scalo c'erano dei dimostranti. Ai passeggeri è stato chiesto di rimanere all'interno dell'aereo in attesa dell'arrivo della polizia anti-sommossa che ha protetto il loro sbarco. Secondo l'emittente, la folla di dimostranti era composta da esuli palestinesi.

BREAKING:



A Lynch mob has stormed the airport in Dagestan, Russia and is now going from plane to plane looking for Jewish passengers.



A plane from Tel Aviv was landing.



In this video, they interrogate one of the plane technicians, asking him:



"tell us where the Jews are" pic.twitter.com/CEHrjrBmez