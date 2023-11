Sinwar "il macellaio": chi è il leader di Hamas a cui Israele dà la caccia

È lui il ricercato numero uno, al momento. Yahya Sinwar, dal 2017 leader di Hamas nella Striscia di Gaza, è ritenuto da Israele il principale responsabile dell'attacco terroristico dello scorso 7 ottobre, quello che ha dato il via al conflitto che in queste settimane sta infiammando il Medio Oriente. Nato il 29 ottobre 1962 a Khan Yunis, una delle zone più abbandonate di Gaza, Sinwar è rimasto in un carcere israeliano per quasi 23 anni, condannato a diversi ergastoli per l'omicidio di tre soldati dell'Idf (l'esercito israeliano) e dodici palestinesi sospettati di collaborare con lo Stato ebraico. Adesso Israele lo sta cercando nella rete di tunnel sotterranei di Gaza, dove si pensa che si nasconda.

Venerdì 10 novembre l'Idf ha pubblicato un video su X dove si vedono due membri di Hamas, arrestati il 7 ottobre, che durante i loro interrogatori parlano di chi si nasconde nei sotterranei del più grande ospedale di Gaza, l'al-Shifa: tra i nomi c'è proprio quello di Sinwar. Questa notizia non può però essere confermata in nessun modo ufficiale. C'è anche chi pensa che nemmeno Hamas sappia dove sia in realtà Sinwar. Fatto sta che trovarlo è in cima alla lista di priorità di Israele.

Di lui si parla come di un uomo crudele e carismatico. Lo ricordano gli agenti del servizio di sicurezza interno israeliano, lo Shin Bet, che lo hanno interrogato negli anni '80: "Con spavalderia si è preso la responsabilità della punizione inflitta a un sospetto informatore. Ha convocato il fratello dell'uomo, un membro di Hamas, e lo ha costretto a seppellirlo vivo, buttandogli addosso terra fino a che non è soffocato. Questo è Yahya Sinwar".

L'attuale leader di Hamas a Gaza fu arrestato da Israele nel 1988. Rimase in carcere fino al 2011, quando fu rilasciato in cambio del rilascio di Gilad Shalit, soldato israeliano rapito da Hamas nel 2006. Tornato in libertà, Sinwar non perse tempo. "Sappiamo che Israele dispone di duecento testate nucleari e della forza aerea più avanzata della regione. Noi non abbiamo la capacità di smantellare Israele", dichiarò in tv. Anni dopo, per alcuni quelle parole suonano come il tentativo di mostrarsi deboli per spostare l'attenzione e colpire al momento giusto. Dopo anni passati a consigliare il fondatore di Hamas, lo sceicco Ahmed Yassin, Sinwar è stato eletto leader del gruppo nel 2017, sostituendo così Ismail Haniyeh, che secondo alcune voci sarebbe stato promosso a fare il capo di Hamas all'estero, in Qatar.

Sinwar è stato poi rieletto nel 2021. È amato e temuto: i suoi metodi violenti contro oppositori e spie palestinesi ne hanno costruito l'immagine da leader. L'intelligence israeliana ricorda che a Gaza c'è chi lo chiama "il macellaio di Khan Yunis". Nel maggio 2021, durante un attacco a Khan Yunis, si era diffusa la notizia che fosse stata colpita proprio la sua abitazione. In tono provocatorio, qualche giorno dopo, il leader di Hamas aveva annunciato che sarebbe andato a casa a piedi e aveva sfidato Israele ad ucciderlo. Poi si era fatto vedere mentre camminava per le strade di Gaza, circondato dalla folla.

Pochi giorni fa, Sinwar ha proposto il rilascio di tutti gli ostaggi israeliani a Gaza in cambio della liberazione dei palestinesi incarcerati da Israele. Dell'iniziativa non si è fatto nulla. Subito dopo l'attacco del 7 ottobre, il capo di Stato maggiore israeliano Herzi Halevi aveva dato la responsabilità di quanto successo a Sinwar, avvertendo: "Lui e i suoi uomini sono già morti". Dello stesso tono il premier israeliano Benyamin Netanyahu, che - paragonandolo a "un piccolo Hitler" - lo aveva definito "un morto che cammina".

Continua a leggere su Today.it...