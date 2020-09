Matrimonio sotto l’albero: le dritte per organizzare le nozze nel periodo natalizio

Il Natale già di suo è un periodo dell’anno romantico e che mette allegria e durante cui piace far feste, e nonostante il clima più rigido e freddo sono sempre di più le coppie che optano per un matrimonio a Natale o, comunque, in periodo invernale.

Il matrimonio a Natale infatti, è sempre di meno un fenomeno raro ed è sempre di più un’opzione che piace ai futuri sposi; pensate a quanto è bello sposarsi tra baccelli di cotone, vischio, e pini addobbati a festa come nella migliore tradizione, con lo scintillio glamour dei colori oro e il calore del rosso e del verde.

Sarà per le atmosfere ovattate e romantiche, che richiamano alla mente quella voglia di calore tipica dell’amore, sarà anche perché, dettaglio non indifferente, sposarsi in inverno permette di risparmiare sul budget accedendo a location e servizi altrimenti inavvicinabili, ma sposarsi in inverno ha di certo due punti di forza.

Di certo sposarsi sotto Natale permette di sorprendere i propri ospiti con allestimenti quasi certamente mai visti e regalando un’atmosfera speciale. Ecco allora i vari aspetti organizzativi,

Tableau de mariage

Per organizzare un perfetto matrimonio a Natale bisogna, senza dubbio, partire dall’allestimento della location. E il modo più bello per accogliere gli ospiti è addobbare un tableau de mariage che li faccia immergere da subito nell’atmosfera delle feste. Si al muschio, a grandi foglie verdi, a tocchi di rosso che si declinano in splendide rose o piccole deliziose bacche. E sì anche a drappeggi e tessuti invernali, su tutti il velluto.

Per i centrotavola perfetti per un matrimonio a Natale potrete scegliere tra: composizioni che puntano tutto sulle pigne; alberi senza fronde illuminati da cascate di lucine; pini di Natale in miniatura e addobbati di tutto punto; lanterne con tanto di candela accesa e corona realizzata con gli aghi di pino; composizioni floreali nei toni del rosso e del verde.

Le partecipazioni nuziali

Tra le altre idee per un matrimonio a tema Natale da non sottovalutare, ci sono anche partecipazioni; per chi osa di più si può optare per il gold, magari un biglietto con i monogrammi dei due sposi incisi su. I più oroginali possono optare per un simpatico biglietto con elfi e pacchi dono.

Bomboniere

Anche sul fronte delle idee per le bomboniere da regalare in occasione di un matrimonio natalizio c’è solo l’imbarazzo della scelta. La più carina e utile di tutte? Una pallina da appendere all’albero di Natale personalizzata con il nome degli sposi e la data delle loro nozze; sarà il regalo che conserveranno sempre e che ogni Natale gli ricorderà del vostro matrimonio, e perché no, di farvi gli auguri per l’anniversario.

Un’altra idea è una boulle de niege, romantica e molto invernale, o ancora un piccolo carillon, magari con una ballerina o un piccolo soldatino che riporterà subito alla mente di tutti la fiaba e le ambientazioni natalizie dello Schiaccianoci.

Abito da sposa natalizio

Dall’abito da sposa ai vestiti per damigelle grandi e piccine, fino ai dettagli dell’outfit dello sposo, tutto può essere adattata al tema natalizio. Per la sposa, ad esempio, un’idea è indossare un cardigan di lana o cachemire in rosso per coprire spalle e braccia oppure, un’altra, optare per un abito crop top con il capospalla in bordeaux. Ancora, annodare una leggera cintura in vita colorata o semplicemente puntare tutto sul bouquet.

Il buffet

Beh, qui c’è solo l’imbarazzo della scelta e sbizzarrirsi con le ricette di questo periodo dell’anno da inserire nei vostri menu sarà il tocco in più, sopratutti se seguirete la stagionalità dei prodotti e la territorialità con piatti e ricette regionali. Oppure, perché non ispirarsi ai grandi cenoni delle feste, con tacchini farciti, patate arrosto fumanti e un tripudio di dolci.

La torta nuziale

Sposarsi a Natale ha un altro vantaggio, ovvero proporre la torta nuziale e il relativo buffet dei dolci con sapori inconsueti per i matrimoni celebrati in periodo primaverile ed estivo. Di base perché le materie prime a disposizioni sono assai diverse. Ecco, allora, che tra le chicche più appetibili c’è l’angolo della cioccolata calda e del ponch, i biscotti al burro in pasta frolla, marshmallow, pan di spagna sofficissimi e ogni tipo di bontà a far da contorno. E a troneggiare sul tavolo in fine lei, la wedding cake, in tutto il suo splendore, magari una red velvet con decori oro, ed è subito festa.