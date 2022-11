L'Estetista Cinica firma l'albero di Natale di Milano: sarà fucsia, per la body positivity

L'albero di Natale di piazza Duomo a Milano sarà griffato "L'estetista cinica". La società di Cristina Fogazzi - imprenditrice e influencer specializzata nei cosmetici, celebre per il suo stile irriverente nel dare consigli - ha vinto il bando del comune per illuminare l'albero più prestigioso della città. Per il momento oltre alla notizia non è trapelato molto, non è ancora chiaro se si tratterà di un abete "tradizionale", come quello del 2021, o se sarà un abete "tecnologico" come quello che realizzò Esselunga nel 2019. Una cosa è certa: verrà acceso nella giornata del 6 dicembre. Fino all'Epifania il gigantesco abete avrà lo stile e i colori (rosa fucsia quello del brand) dell'Estetista con un messaggio di body positivity: We Wish You to Be Yourself.

Oltre a quello di piazza Duomo ci sarà l'installazione di Chanel in piazza Cordusio mentre in piazza Scala l'albero sarà griffato Dior Parfums. 8 abeti, invece, saranno posizionati in altrettanti quartieri periferici di Milano grazie a Dils, società che opera nei servizi immobiliari. Milano tuttavia sarà un po' più buia quest'anno a Natale: tutto colpa di crisi energetica e caro bollette. Alcune vie del quadrilatero della moda, per esempio, si illumineranno solo grazie ai commercianti. Nessuno sponsor si è fatto avanti per addobbare con lucine alcune vie del lusso. Largo La Foppa e Corso Garibaldi rischiano addirittura di rimanere al buio.