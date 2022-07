Ana de Armas: "Un James Bond donna? Non c'è bisogno"

Nell'epoca in cui la parità diventa spesso più simbolica che concreta, l'attrice Ana de Armas spegne gli entusiasmi circa l'idea di un James Bond donna, versione di cui si discute da tempo. "Un James Bond donna? Non ce n’è bisogno", risponde al The Sun l'attrice, protagonista dell'ultimo capitolo della saga 007 No Time To Die ed appena sbarcata su Netflix col film The Gray Man.

Dopo le perplessità di Daniel Craig, anche la collega mette un freno. "Non dovrebbe esserci il bisogno di rubare il personaggio di qualcun altro per prendere il sopravvento", sottolinea ancora. "Vorrei che i ruoli femminili, anche se Bond continuerà a rimanere un uomo, fossero messi in scena diversamente, con parti e riconoscimenti più sostanziali: questo è più interessante del capovolgere le cose".