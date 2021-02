Matilda De Angelis, co-conduttrice di Sanremo: "La mia pelle sembrerà pazzesca, ma la verità è un'altra"

L'attrice in favore della battaglia per il body positive su Instagram

Un nuovo capitolo della battaglia in favore del Body Positive. E' quello scritto nel pomeriggio di ieri da Matilda De Angelis, attrice e futura co-conduttrice di una delle serate del Festival di Sanremo 2021. La 25enne si è immortalata su Instagram senza filtri, raccontando quanto la sua pelle sia rovinata dall'acne nonostante questo non emerga nei suoi impegni professionali grazie ad abili artifizi di Photoshop ed effetti speciali.

Matilda De Angelis: "La mia pelle sembra pazzesca, ma la verità è diversa"

"La mia pelle in questo film sembrerà pazzesca quando lo vedrete (se lo vedrete) al cinema - scrive ai suoi 380mila follower Matilda, che in questi giorni si trova sul set del suo prossimo film - La verità è che non è così. Ricordatevi di non credere a tutto quello che vedete. Non ammazzatevi per raggiungere canoni estetici che non esistono. Valete molto di piu di tutto questo e ricordate: siate gentili e pazienti con voi stessi".

Poco dopo, in un altro video, la ragazza ringrazia i propri sostenitori. "Mi sono arrivati molti ringraziamenti per la foto di prima, ma in realtà siete voi che fate sentire me bene, non io voi. Mi fate sentire sicura".

La battaglia per il body positive

Già in passato Matilda aveva mostrato il suo viso segnato dall'acne: "Ci sono problemi ben piu? grandi nella vita, ne sono consapevole - si leggeva in un post pubblicato qualche settimana fa - ma volevo condividere questa piccola verita? forse per sentirmi piu? forte, forse per accettarmi meglio. Le nostre paure ci possono paralizzare o possono diventare una grande forza, sta a noi scegliere la strada. E praticare tanta gratitudine per tutte le cose belle che ci accadono e magari, anche per quelle brutte".

Chi è Matilda De Angelis

A 26 anni appena compiuti, insomma, la bolognese si sta dimostrando capace di diventare vero e proprio punto di riferimento positivo per i coetani e non solo. Si tratta di una delle giovani attrici più promettenti del cinema italiano, tanto che si sta rivelando forse l'unica capace di conquistare consensi anche all'estero.

La sua carriera è cominciata nel 2016 per poi proseguire in continua ascesa. Divenuta nota al pubblico generalista nel 2016, quando ha vestito i panni di Ambra nella serie Tv 'Tutto può succedere', andata in onda dal 2015 al 2018 su Rai 1, nel suo cv si annoverano film di prestigio come 'Veloce come il vento' con Stefano Accorsi per la regia di Matteo Rovere, 'Una famiglia' diretto da Sebastiano Riso, 'Il premio' di Alessandro Gassmann. E ancora nel 2020 è la protagonista femminile del film 'L'incredibile storia dell'Isola delle Rose' prodotto da Netflix e uscito a Natale, quindi ottiene fama all'estero grazie alla serie tv HBO The Undoing - Le verità non dette.