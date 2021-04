Oroscopo Paolo Fox oggi 1 aprile 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 aprile 2021. Inizia un nuvo mese e continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 1 aprile 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 aprile 2021: Ariete

Cari ariete Venere è con voi e se dovessero esserci discussioni con il partner il pianeta vi aiuterà ad acquietare gli animi. Chi è sposato da poco dovrà risolvere qualche problema di famiglia e, per quanto riguarda il lavoro, potrebbe emergere qualche difficoltà. Attenzione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 aprile 2021: Toro

Buone notizie per l'amore, cari toro, in questa prima giornata di aprile grazie a una Venere che vi accompagnerà fino al 14 del mese e vi darà la spinta per ricominciare alla grande. Sul lavoro, sembra che abbiate più fiducia in voi stessi e chi lavora con il pubblico sarà favorito.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 aprile 2021: Gemelli

I sentimenti procedono alla grande per i gemelli e tutto il mese di aprile promette tanto da questo punto di vista. Oggi, però, la Luna è opposta quindi bisognerebbe avere un po' di attenzione in più. Sul lavoro la concentrazione è bassa ma le buone occasioni arriveranno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 aprile 2021: Cancro

I cancretti in coppia che hanno avuto problemi nell'ultimo periodo potrebbero affrontare una nuova crisi. Sul lavoro bisogna avere un pugno di ferro e affrontare di petto le questioni legali lasciate in sospeso.

