Bonus 200 euro: chi sono i 400mila lavoratori che rischiano di non riceverlo

C'è un allarme sul bonus 200 euro, la misura una tantum ideata dal governo Draghi per far riguadagnare in parte potere d'acquisto a stipendi e pensioni. Sarebbero circa 400mila i lavoratori indipendenti - autonomi, professionisti e micro imprenditori - che rischiano di non ricevere l'incentivo economico. Le stime sono di Confesercenti, che denuncia come queste categorie saranno costrette "a partecipare all'ennesimo click day" per poter incassare l'indennità. In sostanza, le domande verranno soddisfatte sulla base dell'ordine cronologico di ricezione. E così molti lavoratori potrebbero restare senza bonus. Il click day potrebbe essere previsto a stretto giro, forse giovedì 15 settembre, come abbiamo spiegato qui.

Aspettando conferme, Confesercenti definisce questa modalità di prenotazione delle indennità, già collaudata per altre agevolazioni, "una lotteria inaccettabile". Il fatto di assegnare "il sostegno in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda - peraltro onerosissima dal punto di vista della produzione documentale - fino ad esaurimento delle risorse disponibili taglia automaticamente fuori tutti coloro che presentano istanza in un secondo momento", denuncia l'associazione delle imprese italiane.

Ma esiste anche un problema di risorse. I 600 milioni di euro stanziati dal governo con il decreto aiuti bis per i lavoratori non dipendenti, secondo le stime di Confesercenti, basterebbero solo per 3 milioni di persone. Sono però almeno 3,4 milioni gli italiani che nel 2021 hanno avuto un reddito Isee non superiore ai 35mila euro e che quindi soddisfano i requisiti per poter chiedere i 200 euro. "Fino a 400mila lavoratori, dunque, ma forse anche di più, rischiano di essere esclusi da un sostegno che dovrebbe essere un loro diritto", dice Confesercenti. Tutto questo comporterebbe "una stortura inammissibile per una categoria già ampiamente provata dalla crisi dovuta all'emergenza sanitaria prima e al caro bollette poi", conclude l’associazione.

Altre sigle, negli ultimi giorni, hanno evidenziato gli stessi problemi. Secondo Confcommercio, al momento "oltre 3 milioni di lavoratori autonomi e professionisti sono ancora in attesa di conoscere tempi e modalità per accedere al bonus di 200 euro". Per i lavoratori dipendenti, l'erogazione del bonus iniziata lo scorso luglio è stata più semplice: bastava in sostanza la compilazione di un'autodichiarazione riguardo i requisiti. I lavoratori autonomi e i professionisti stanno invece ancora aspettando le indicazioni di un decreto interministeriale attuativo che dovrebbe consentire "la piena fruibilità dell'aiuto entro il mese di settembre" in via automatica, "come avvenuto per i lavoratori dipendenti".

Anche Confcommercio chiede quindi che non si ricorra a modalità di presentazione delle domande che, come nel caso di un eventuale click day, renderebbero più difficile l'accesso alla misura, "generando iniquità all'interno della stessa platea degli aventi diritto".