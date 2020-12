2021, l'anno dei bonus: dalla casa all'auto passando per tv e smartphone

La legge di bilancio è infarcita di incentivi che - nelle intenzioni del governo - dovrebbero trainare la ripresa ma i fondi non sono davvero per tutti: la guida agli sconti

La manovra 2021 passerà alla storia come la legge di bilancio dei bonus: sono decine gli incentivi contenuti nel documento finanziario che a breve vedrà l'approvazione definitiva anche del Senato. Se i bonus più amati vedranno una proroga, molti altri sono nuovi. Vediamo una breve guida sugli incentivi in arrivo.

Come abbiamo già visto la maggior parte degli incentivi riguarda le spese per la casa ma nella manovra trovano spazio anche bonus per le auto, il rinnovo (ma con modifica) del bonus bici e incentivi "smart" per tv e telefonini.

Il superbonus del 110%

L'incentivo per la ristrutturazione della casa viene prolungato a tutto il 2022, ma con un vincolo: sarà infatti possibile godere del bonus al 110% sulle spese a patto che il 60% dei lavori venga finito entro giugno 2022. Inoltre la spesa del 2022 si recupera in 4 anni anziché 5.

Il superbonus viene inoltre allargato alla coibentazione del tetto, ai pannelli solari e alle colonnine di ricarica delle auto elettriche. Qui tutte le novità spiegate bene.

I bonus per la casa

Come spiega La Repubblica sono state riconfermate tutte le detrazioni classiche per ristrutturare le singole abitazioni. Chi potrà mettere mano al portafogli potrà usufruire del ecobonus al 65% (per l'installazione di pompe di calore, collettori solari e coibentazione dei muri) così come del bonus ristrutturazione al 50% (per sostituzione di infissi, caldaie senza termovalvole e stufe a legna o a pellett). Resta per tutto il 2021 il bonus facciate (con la detrazione 90 per cento in dieci anni), il bonus verde (detrazione del 36% fino a 5 mila euro) e il bonus grandi elettrodomestici.

Modificato il bonus mobili il cui tetto di spesa sale da 10 mila a 16 mila euro e la detrazione resta al 50%.

Novità è il bonus idrico che destina mille euro alle famiglie per razionalizzare l'uso dell'acqua con l'installazione di rubinetti, soffioni doccia, vasi sanitari e miscelatori. Non c'è limite Isee ma i fondi (20 milioni) sono solo per 20 mila beneficiari: chi prima arriva lo prende. Il bonus filtro premia invece esercenti, enti del terzo settore e religiosi che acquistano e installano sistema per filtrare l'acqua potabile con un credito di imposta al 50%, fino a 1.000 euro per gli esercenti e 5.000 euro agli altri, fino a tutto il 2022.

Il bonus affitto

Uno dei bonus più attesi annovera un fondo da 50 milioni di euro per abbassare il canone di locazione. Non si tratta di un bonus all'inquilino ma destinato al locatore, ovvero chi affitta casa e abbassa il canone di locazione riceve un contributo a fondo perduto fino al 50% dello sconto praticato sull'affitto, fino a 1.200 euro annul.

Il bonus bici diventa cargo bike

Il bonus bici che ha spopolato nel 2020 cambia pelle e si trasforma in un credito di imposta per promuovere la mobilità sostenibile delle microimprese che fanno trasporto merci urbano "di ultimo miglio". Due milioni di euro sono destinati alla detrazione fino al 30% della spesa fino a 2 mila euro per l'acquisto di una cargo bike (senza e con pedalata assistita), le biciclette a due o tre ruote col rimorchio.

Il bonus occhiali

Arriva anche un voucher una tantum da 50 euro per l'acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto per 100 mila beneficiari con Isee sotto i 10 mila euro.

Bonus spese legali

8 milioni di euro sono destinanti al rimborso (fino a un massimo di 10.500 euro) per gli imputati assolti nel processo penale con sentenza irrevocabile.

Bonus chef

Ai cuochi di alberghi e ristoranti, dipendenti o partite Iva, è destinato un credito di imposta fino al 40% della spesa per l'acquisto di macchinari, attrezzature, corsi di aggiornamento, con tetto a 6 mila euro. Stanziato un milione all'anno dal 2021 al '23.

Bonus smart tv e tablet

Rifinanziato con 100 milioni di euro il bonus fino a 50 euro per cambiare (e smaltire) le vecchie tv, destinato alle famiglie con Isee fino a 20 mila euro. Per il bonus smartphone vale lo stesso limite Isee per nuclei con figli a scuola o all'università privi di strumenti per la didattica a distanza che possono avere per un anno in comodato gratuito un tablet o smartphone connesso a Internet.

Bonus auto

Chi compra un'auto elettrica fino a 30 mila euro (al netto dell'Iva) e ha un Isee sotto i 30 mila euro, potrà usufruire di uno sconto del 40%. Ma occorre fare presto perché sono solo 20 i milioni stanziati. Chi invece rottama l'auto (anche euro 6) e ne acquista una nuova meno inquinante può contare su un incentivo dai 2 mila ai 4 mila euro. Qui tutti i dettagli.