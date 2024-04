Concorso polizia di Stato, si cercano 1.887 allievi: quali sono i requisiti e quando scadono i termini

La polizia di Stato cerca 1.887 allievi agenti da assumere. Come si legge nel bando pubblicato lo scorso 12 aprile, il concorso è riservato però solo ai cittadini italiani che si trovino nelle seguenti condizioni:

volontario in ferma prefissata di un anno in servizio da almeno sei mesi continuativi o in rafferma annuale;

volontario in ferma prefissata di un anno collocato in congedo al termine della naturale scadenza della ferma annuale;

volontario in ferma quadriennale in servizio o in congedo.

Nel testo si fa presente che 17 posti sono riservati ai volontari delle forze armate in possesso dell'attestato di bilinguismo "riguardante le lingue italiana e tedesca di livello di competenza B2". Per quanto riguarda questa riserva di posti il concorso è aperto anche coloro che non hanno prestato il servizio militare, purché siano in possesso del diploma di scuola secondaria di II grado.

I requisiti del concorso

Vediamo invece i requisti per gli altri posti messi a concorso. Per partecipare alla selezione è necessario avere un'età compresa tra 18 e 26 anni (ma come si legge nel bando il limite dei 26 anni "è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato, fino a un massimo di tre anni".) Inoltre bisogna essere in possesso "dei diritti civili e politici" e di "un diploma di scuola secondaria di II grado o un diploma di maturità equipollente che consenta di iscriversi ai corsi per il conseguimento del diploma universitario". Chi non fosse ancora in possesso del diploma, può conseguirlo entro la data di svolgimento della prova d’esame scritta.

Viene poi specificato che ai volontari delle forze armate in servizio o in congedo alla data del 31dicembre 2020 viene richiesto un diploma di scuola secondaria di I grado, cioè la licenza media. Per tutti i requisiti rimandiamo al bando ufficiale pubblicato sul sito della polizia di Stato.

I candidati saranno anche sottoposti all'accertamento dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale prescritti per l’accesso al ruolo degli ispettori tecnici di polizia. Le domande di partecipazione potranno essere presentate fino alle 23.59 del 13 maggio 2024 a questo link.