Cosa succede a tasse e fisco con il governo Draghi

Un sistema fiscale basato sulla progressività e lotta all'evasione che non può essere considerata un dato 'strutturale'. Il premier incaricato Mario Draghi si sarebbe soffermato così sulla riforma fiscale nei colloqui con le forze politiche. ''Sulla progressività ha parlato in stampatello maiuscolo'', racconta all'Adnkronos un parlamentare uscito dalle consultazioni. ''Rimodulare le aliquote ma tenendo un sistema progressivo senza aggiungere nuove imposte. Insomma - aggiunge - no aliquota unica e flat tax"

Cosa succede alla riforma fiscale con il governo Draghi

Come spiegavamo anche in un altro articolo, Draghi aveva già esposto convinzioni piuttosto decise in materia fiscale.

Concretamente per quanto riguarda l’Irpef - scriveva - il modello da adottare dovrebbe essere quello tedesco, caratterizzato da aliquote continue e da una crescita più graduale del prelievo. Ma ci sono anche altre correzioni da fare, in direzione di una maggiore progressività effettiva: ad esempio il parziale ritorno dei redditi da capitale nella base imponibile dell’imposta sul reddito, con alcune esclusioni, il riordino delle tax expenditures (ed anche dei sussidi ambientali), la razionalizzazione delle imposte indirette e l’ulteriore spinta sul fisco telematico.

Insomma Draghi avrebbe in mente un modello simile a quello proposto dal Pd: progressività del carico fiscale, ma guardando al sistema tedesco che si basa su una curva crescente della tassazione e non prevede aliquote. La riforma complessiva dovrebbe essere finanziata con il proseguimento della lotta all’evasione. Secondo le indiscrezioni filtrate in queste ore, a beneficiare di una eventuale sforbiciata delle tasse e in particolar modo dell'Irpef dovrebbero essere i redditi medio bassi. Una linea che trova molti sponsor a sinistra e tra gli (ex?) alleati della coalizione giallorossa. "Un aspetto su cui ci ritroviamo con Draghi è il tema del fisco in una logica europea di progressività, equità e lotta all'evasione" ha fatto sapere il capogruppo di Leu alla Camera, Federico Fornaro. "Questa - ha aggiunto - può essere davvero la grande occasione per la lotta all'evasione, un cancro che mangia l'economia sana del paese".

Sarà invece molto difficile che l'ex capo della Bce possa accontentare Salvini sulla flat tax. Insomma, sul fisco la maggioranza è già spaccata. Incontrando le forze politiche, Draghi avrebbe comunque assicurato che la riforma non dovrà prevedere "nuove tasse o imposte". Un punto che di sicuro non dispiacerà alla Lega e al centrodestra.

L'incontro tra Salvini e Mario Draghi

E proprio gggi pomeriggio Matteo Salvini incontrerà il Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. Lo farà con i capigruppo della Lega Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari. Salvini non intende parlare di ruoli o ministeri, ma di progetti concreti. In queste ora sta definendo il dossier con le proposte della Lega su lavoro, fisco, infrastrutture, scuola, giustizia. Salvini, si apprende da fonti della Lega, è soddisfatto per i sondaggi, che testimoniano la crescita del partito.