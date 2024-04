A maggio arriva il "nuovo" Btp valore: ecco a chi conviene e quali sono i vantaggi

Il prossimo appuntamento è dal 6 al 10 maggio (fino alle ore 13). È l'intervallo di tempo in cui sarà possibile acquistare il nuovo Btp valore emesso dal Mef, il ministero dell'economia e delle finanze. I Btp valore sono buoni del tesoro poliennali, ovvero titoli di stato a medio e lungo termine. Sono rivolti prevalentemente ai piccoli risparmiatori: in sostanza si investe in debito pubblico una somma di denaro che viene "premiata", anno dopo anno, con cedole crescenti, che aumentano quindi con il tempo.

Si tratta quindi di uno strumento di finanza pubblica che, durante le scorse tornate, ha fatto registrare un grande successo da parte degli italiani. Ma vediamo, nel dettaglio, quello che sappiamo (finora) di questi nuovi buoni del tesoro.

Rendimento, durata e spesa minimo: cosa sappiamo

Cominciamo con il dire che dureranno per sei anni e le cedole verranno pagate ogni 3 mesi con un meccanismo "step up" di 3+3 anni. Il premio di fedeltà, per chi manterrà il titolo fino alla scadenza, dovrebbe variare tra lo 0,7 e lo 0,8%.

Per l'investimento minimo bisognerà mettere in conto invece almeno 1000 euro. Il Btp viene acquistato alla pari, ovvero il prezzo sarà uguale al valore nominale del titolo, e sarà senza commissioni durante i giorni di collocamento.

I rendimenti ancora non sono noti: per questi ultimi si dovrà aspettare il 3 maggio per la comunicazione ufficiale. Quelli della scorsa emissione, di febbraio 2024, avevano tassi compresi tra 3,24% per i primi tre anni e 4% per i restanti tre. L'obiettivo è ovviamente convincere gli utenti a ritirare i buoni il più tardi possibile, finanziando così le casse dello Stato.

Come acquistare i nuovi Btp valore e tipo di tassazione

Per acquistare i nuovi buoni Btp valori bisognerà operare tramite home banking. Altrimenti l'alternativa è andare nella propria banca (o nel nostro ufficio postale) e rivolgerci a un operatore in carne e ossa. Il collocamento avrà luogo sulla piattaforma Mot, il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana, tramite due banche dealers: Intesa Sanpaolo e Unicredit.

E per chi sottoscrive i nuovi buoni del tesoro è in arrivo la consueta tassazione agevolata al 12,5% su cedole e premio fedeltà. Ma non solo: i buoni verranno esentati dalle imposte di successione, oltre che, come previsto dalla legge di bilancio per il 2024, verranno esclusi dal calcolo Isee fino a 50.000 euro.