Bollette del gas, cambia tutto: slitta la fine della tutela

La fine del mercato tutelato del gas in Italia non arriva a gennaio 2023 ma slitta al 2024. Su richiesta dell'autorità di settore Arera e delle associazioni di consumatori, il governo Meloni ha deciso di allineare la data della fine del mercato tutelato del gas a quello della luce, previsto per il 2024. La novità è stata introdotta dall'ultimo Decreto del governo, il Dl Aiuti quater. Vediamo in concreto cosa cambia.

Cosa cambia con la fine del mercato tutelato del gas nel 2024

La novità introdotta dal governo è la risposta alle richieste di Arera, per allineare il cambio di regime nei due mercati. Anche le associazioni di consumatori si erano dette favorevoli allo slittamento, per non aumentare la confusione ai danni delle famiglie italiane ancora nel regime di tutela. La storia delle proroghe del mercato tutelato è ormai lunga. Il primo provvedimento ad aver previsto la completa liberalizzazione risale ormai a oltre 5 anni fa: la legge Concorrenza del 2017 prevedeva la fine della tutela per il 2018, ma un emendamento alla stessa legge spostò la data al 2019. Da lì in poi, ogni anno, c'è stata una proroga.

"Ottima notizia - il commento di Assoutenti -, il rinvio al 2024 impedirebbe una nuova stangata sulle tasche delle famiglie. Da mesi chiedevamo di rinviare la fine del mercato tutelato del gas, in considerazione della grave situazione attuale che impone di garantire gli interessi degli utenti, anche a fronte di tariffe sensibilmente più elevate sul mercato libero".